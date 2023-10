SALUTE. La crisi dei fondi per l’assistenza in Campania: Un grido di allarme

Nel corso di un incontro sul sistema sanitario in Campania tenutosi il 27 ottobre, dal suggestivo titolo “Perché Ultimi?”, si è affrontata una vasta gamma di temi scottanti e urgenti. Uno degli aspetti più sconcertanti emerso dall’evento è stata la drammatica situazione dei fondi destinati all’assistenza delle persone autistiche. A porre il problema e a sollecitare una reazione da parte delle istituzioni è stato il dirigente nazionale dell’UGL salute, Stefano Caruso.

La battaglia per difendere un diritto negato è diventata una priorità per Stefano Caruso. La sua iniziativa più recente è l’organizzazione di un convegno ad Avellino, nel quale intende ribadire le sue proposte e, in particolare, la necessità di cancellare il budget mensile destinato all’assistenza degli autistici, tornando ad un budget annuale, magari incrementato.

Il problema dei fondi esauriti è solo uno dei molti affrontati durante l’incontro. Caruso ha inoltre evidenziato l’importanza di potenziare la medicina territoriale e gli ospedali di continuità al fine di ridurre il sovraffollamento nei pronto soccorso e di ridurre drasticamente le liste di attesa, migliorando così l’accesso alle cure per tutti i cittadini.

Un altro aspetto cruciale sollevato riguarda le gravi difficoltà che i pazienti devono affrontare quando i fondi si esauriscono. Non è concepibile, che una persona debba attendere un mese intero per sottoporsi a una risonanza o a un prelievo, semplicemente perché i fondi sono esauriti. Questa situazione non solo crea disagi ai pazienti ma può avere conseguenze gravi sulla loro salute.

La testimonianza di Stefano Caruso mette in luce la complessità e l’urgenza dei problemi che affliggono il sistema sanitario in Campania. La mobilitazione e la determinazione di figure come Caruso sono fondamentali per affrontare queste sfide e garantire un futuro migliore per la sanità in questa regione.

In conclusione, il 27 ottobre è stato un giorno di discussione e sensibilizzazione sulla situazione sanitaria in Campania, ma ora è il momento di passare all’azione. La battaglia per i fondi per l’assistenza agli autistici è solo uno dei capitoli di una lotta più ampia per un sistema sanitario più efficiente ed equo.

In allegato il manifesto con le persone che sono intervenute.

(Andrea Salvatore Guerriero)