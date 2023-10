Biennale d’Arte di Salerno- Terzo posto all’altavillese Antonia di Nardo.

di Andrea Squittieri

La fotografa surrealista e concettuale Antonia Di Nardo, volto poliedrico della natìa Altavilla Irpina, si è aggiudicata il terzo premio per la sezione fotografia alla quinta edizione della prestigiosa Biennale d’Arte Contemporanea di Salerno. A portare a casa il bronzo le due opere dal titolo “La bolla” e “Spread your mind”, entrambe facenti parte del piú ampio progetto fotografico “Di/visioni”. La scelta è stata ponderata sulla base del giudizio di un comitato scientifico di altissimo profilo, composto da esperti e cultori d’arte di fama nazionale ed internazionale, tra cui il fondatore della Biennale Giuseppe Gorga e la madrina dell’evento Rabarama. Antonia non è nuova a progetti di grande successo, ha infatti riscosso un consenso estremamente ampio il suo Terzo Raduno Nazionale di Gemelli, ultima tappa in ordine cronologico di un pluridecennale percorso luminoso. Antonia Di Nardo raccoglie l’eredità dello storico studio fotografico di famiglia, contribuendo a diffondere positivamente il nome dell’Irpinia nel mondo e rappresentando motivo di vanto per la comunità altavillese. L’invito della fotografa, rivelato al pubblico della Biennale, è quello di cogliere i piccoli ed inaspettati segnali di fronte ai quali la vita mette davanti.