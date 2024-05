Salerno: “Arape ‘e zitto!!!” Conclude il Promo-Tour con Evento Gratuito

Arape ‘e zitto!!!”, la commedia teatrale messa in scena dalla Compagnia Maschere Nude e diretta da Ernesto Sasso conclude sabato 25 a Salerno il promo-tour e, grazie alla collaborazione con Il Piccolo Teatro del Giullare propone a tutti gli spettatori un evento completamente gratuito, per partecipare al quale basterà prenotare il proprio posto al numero indicato in locandina ed ottenere pertanto l’accredito.

Una iniziativa volta a sensibilizzare le persona ad andare a Teatro che immediatamente ha avuto un ottimo riscontro: in poche ore infatti si sono esauriti oltre la metà dei posti disponibili, dunque si invitano coloro che sono interessati a richiedere la propria poltroncina gratuita in maniera celere.

Al termine di questo tour promozionale, la commedia dopo la pausa estiva riprenderà il suo girovagare in diverse rassegne e stagioni teatrali della Campania ma non solo.

Per prenotare il proprio posto al Piccolo Teatro del Giullare di Salerno, chiamare il numero 388-7747512 oppure inviare messaggio Whatsapp.