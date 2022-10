ROMA. Medicina tradizionale cinese, tanti agopuntori di fama internazionale in convegno. Tra i partecipanti anche il dott. Filomeno Caruso

Si è svolto a Roma il congresso dell’ Associazione Italiana di medicina tradizionale cinese un appuntamento molto sentito, dove hanno partecipato con relazioni di grande interesse scientifico i tanti agopuntori di fama internazionale. Ad aprire i lavori è stato il presidente dell’associazione prof. Guo Chumbiao. In rappresentanza dell’ambasciatore è intervenutaj8ang lei terzo segretario. A seguire il dott. Luca Rosi responsabile del servizio relazioni esterne e centro rapporti internazionale dell’istituto superiore di sanità. Poi ha preso la parola dott. Laura Alessi che ha raccontato l’esperienza quotidiana che svolge come responsabile del poliambulatorio di medicina integrata e benessere a San Marino. E’ intervenuto il dott. Filomeno Caruso, vicepresidente esecutivo nazionale dell’ associazione di medicina tradizionale cinese, che ha posto l’ accento sul ruolo di prevenzione diagnosi e cura che la medicina cinese svolge da millenni portando esempi e casi clinici. Inoltre ha rivolto un invito alle autorità cinesi di creare un centro in Campania. Il leit motiv della giornata è stato: “siamo una famiglia sotto un unico cielo questo è lo spirito vero della cultura cinese”. Emozionante commovente tanto da far venire venire la pelle d’oca è stato sentire i cinesi cantare in italiano d in cinese l’ Inno di Mameli.