ROCCARAINOLA. Una panchina blu per riflettere sull’autismo

In occasione della Giornata mondiale di consapevolezza sull’Autismo che cade il 2 Aprile, l’ associazione “Autismo in movimento Campania” con il patrocinio del Comune di Roccarainola intende inaugurare una panchina blu in Piazza San Giovanni Roccarainola.

“Per noi questa data rappresenta una preziosa occasione per promuovere il rispetto e l’inclusione delle persone che soffrono del disturbo dello spettro autistico. Un’occasione per sensibilizzare tutti a saper guardare oltre le differenze e valorizzare le singole competenze.

Il nostro obiettivo è lavorare per fare di Roccarainola un paese fruibile e accessibile a tutti, in cui sia diffusa la consapevolezza di appartenere ad una comunità in cui ciascuno può portare il proprio contributo per vincere la sfida dell’inclusione. Si tratta di immaginare e realizzare un rapporto scambievole e di spostare il fuoco del punto di vista, dalle caratteristiche intrinseche dei servizi, alla qualità delle relazioni fra questi servizi e il soggetto utente.

