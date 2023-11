ROCCARAINOLA. Un Serata di Solidarietà e Progetti: L’Incontro al Ristorante “L’Arco dei Desideri”, tra Autismo in Movimento, Mid e l’Europarlamentare Gemma

Nella serata di ieri, il ristorante “L’Arco dei Desideri” in Roccarainola è stato il palcoscenico di un evento significativo organizzato dall’associazione “Autismo in Movimento”, presieduta con passione e dedizione da Annalisa Vetrano. La serata ha riunito un pubblico speciale, composto da numerosi bambini affetti da autismo e non solo, creando un’atmosfera di calore, inclusione e sostegno.

Tra gli ospiti d’onore c’era Giovanni Esposito, coordinatore regionale dell’associazione “Movimento Disabili Italiani”, e Chiara Maria Gemma, europarlamentare con un forte impegno nell’ambito dei diritti e del sostegno alle persone con disabilità. La presenza di figure così influenti ha reso l’incontro un momento di discussione profonda e costruttiva sulla situazione delle persone con disabilità e sugli sforzi necessari per migliorare la loro qualità di vita.

L’incontro ha offerto l’opportunità di mettere in luce i progetti in corso delle due associazioni e di condividere idee su come le istituzioni possano essere un supporto più efficace per coloro che vivono con disabilità. Annalisa Vetrano ha illustrato gli obiettivi di “Autismo in Movimento”, focalizzati sull’integrazione e sul miglioramento delle risorse a disposizione per le famiglie che affrontano l’autismo.

Giovanni Esposito ha portato la prospettiva dell’associazione “Movimento Disabili Italiani”, sottolineando l’importanza di una società inclusiva e l’accesso a opportunità paritarie per tutti. Chiara Maria Gemma ha condiviso il suo impegno a livello europeo per promuovere politiche che favoriscano la partecipazione attiva e la piena inclusione delle persone con disabilità.

Durante la serata, sono stati discussi progetti concreti per sensibilizzare l’opinione pubblica, promuovere l’accessibilità e lavorare a stretto contatto con le istituzioni locali per implementare soluzioni concrete. Si è sottolineato l’importante ruolo che la sensibilizzazione e l’educazione possono svolgere nel plasmare una società più empatica e comprensiva.

L’incontro al ristorante “L’Arco dei Desideri” non è stato solo un momento di discussione, ma anche di condivisione e di gioia. La presenza dei bambini speciali ha portato una luce particolare alla serata, dimostrando che ogni piccolo passo verso l’inclusione è un passo verso un mondo migliore per tutti. La comunità si è unita nella consapevolezza che, lavorando insieme, è possibile costruire un futuro più accogliente e solidale per le persone con disabilità.