Roberto Napolitano è il Nuovo Presidente dell’Associazione Terrae Abellanae: Continuità e Impegno per la Valorizzazione della Nocciola di Avella

Nella scorsa settimana, i membri dell’Associazione Terrae Abellanae hanno preso una decisione fondamentale per il futuro della promozione e della valorizzazione del territorio e del suo prodotto di punta, la rinomata nocciola di Avella. Con un occhio attento alla continuità delle attività svolte fino ad ora e la volontà di portare avanti l’importante lavoro di promozione territoriale, è stato eletto il giovane consulente fitosanitario Roberto Napolitano al ruolo di presidente.

L’Associazione Terrae Abellanae ha visto la luce nel 2017, riunendo 18 attori chiave della filiera locale. Questi includono non solo i produttori agricoli, ma anche trasformatori di primo e secondo livello, agronomi e consulenti. La missione principale dell’associazione è quella di valorizzare e promuovere i valori dell’agricoltura e della ruralità all’interno del territorio di produzione della nocciola avellana.

La nomina di Roberto Napolitano rappresenta un passo significativo verso il futuro della promozione della nocciola di Avella e del territorio circostante. Giovane e dinamico, Napolitano porta con sé una vasta esperienza nel settore fitosanitario e una forte determinazione nel mantenere e ampliare il prestigio della nocciola di Avella sul mercato nazionale e internazionale.

La nocciola di Avella non è solo un prodotto agricolo di alta qualità, ma rappresenta anche una parte fondamentale della cultura e dell’economia locale. Attraverso iniziative mirate e collaborazioni strategiche, l’Associazione Terrae Abellanae e il suo nuovo presidente si impegnano a preservare e promuovere queste tradizioni e risorse uniche.

Napolitano ha già espresso la sua gratitudine per la fiducia riposta in lui dai membri dell’associazione e ha sottolineato l’importanza della collaborazione e dell’unità nell’affrontare le sfide future. Con il suo mandato, si prevede un rafforzamento delle attività di ricerca, sviluppo e promozione, con l’obiettivo di garantire un futuro prospero per la nocciola di Avella e per il territorio circostante.