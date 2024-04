Roberto Napoletano nominato Direttore de “Il Mattino”

Il panorama giornalistico italiano si arricchisce di una nuova figura di spicco: Roberto Napoletano, giornalista di grande esperienza e originario di Nola, assumerà la prestigiosa carica di direttore de “Il Mattino” a partire dal prossimo 4 maggio. La nomina è stata annunciata ufficialmente dalla Caltagirone Editore attraverso una nota stampa.

Nel comunicato, la Caltagirone Editore ha sottolineato che Roberto Napoletano prenderà il posto attualmente ricoperto da Francesco de Core, che assumerà il ruolo di vice direttore. De Core ha diretto il quotidiano con merito dal maggio 2022, e ora affiancherà Napoletano nella gestione della testata.

La carriera di Roberto Napoletano nel mondo del giornalismo ha radici profonde nel quotidiano stesso che ora avrà l’onore di guidare. Nato a La Spezia nel 1961 ma cresciuto a Nola, ha iniziato a lavorare per “Il Mattino” nel lontano 1984. Nel corso degli anni, ha accumulato una vasta esperienza occupando ruoli di rilievo in importanti testate nazionali. Ha diretto de Il Messaggero dal 2006 al 2011 e successivamente ha ricoperto il ruolo di direttore de Il Sole24ore. Dal 2019 ha guidato il quotidiano “Il Quotidiano del Sud”.

La nomina di Napoletano a direttore de “Il Mattino” rappresenta un importante riconoscimento della sua carriera e competenza nel campo del giornalismo. La sua esperienza e la sua visione saranno di sicuro un valore aggiunto per la testata, contribuendo a mantenere e rafforzare il prestigio e l’autorevolezza che da sempre contraddistinguono “Il Mattino”.

In conclusione, auguriamo a Roberto Napoletano un sincero in bocca al lupo per questa nuova avventura professionale alla guida di uno dei giornali più autorevoli e storici del panorama giornalistico italiano.