Ritorno dell’Estate di San Martino: Festa della Castagna, della Nocciola e del Vino a Monteforte Irpino

Monteforte Irpino si prepara a celebrare l’antica tradizione dell’Estate di San Martino con una festa unica, dedicata alla castagna, alla nocciola e al vino. Questo evento speciale avrà luogo nei giorni 10, 11 e 12 novembre nella pittoresca località di San Martino.

La festa è una celebrazione delle tradizioni, dei sapori e del folklore di questa affascinante regione. Il borgo di Monteforte Irpino si trasformerà in un luogo di festa, con le sue strade illuminate e una varietà di attività per accontentare visitatori di tutte le età.

Le celebrazioni inizieranno il venerdì 10 novembre con l’apertura degli stand alle 18:00. Questo segna l’inizio di tre giorni di festa, durante i quali i visitatori potranno immergersi nelle tradizioni locali e assaporare le delizie culinarie della zona.

La festa promette di offrire intrattenimento per tutti i gusti, con spettacoli, musica e attività per i più piccoli. È un’occasione ideale per esplorare la cultura e la gastronomia di questa regione e per creare ricordi indimenticabili con amici e familiari.

L’Estate di San Martino è una festa che unisce la comunità locale e accoglie visitatori da ogni parte. È un’opportunità per scoprire le tradizioni italiane in un ambiente festoso e accogliente. Se vi trovate a Monteforte Irpino nei giorni 10, 11 e 12 novembre, assicuratevi di partecipare a questa festa straordinaria e di assaporare i gusti e i suoni dell’Irpino.