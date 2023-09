Ritorna la Strabaiano del Memorial “Nico Guerriero”

Un classico nel calendario agonistico del podismo regionale della Campania, che riprende di slancio … il percorso restato interrotto nel 2016 per ragioni organizzative e per le sopraggiunte criticità della pandemia. E’ l’appuntamento con la Strabaiano del Memorial Nico Guerriero, che si … correrà sulla distanza di 10 chilometri per una competizione che si annuncia altamente selettiva, in linea con le precedenti sette edizioni, animate dalla partecipazione di centinaia di atlete e atleti, il fior fiore del podismo regionale ed extra- regionale. Vere Feste dello sport.

Il Memorial Guerriero andrà in scena il 19 novembre, con speaker ufficiale Martina Amodio. E’ promosso ed organizzato dall’Associazione Runners Baiano, presieduta da Fortunato Peluso, in stretta sinergia con la Pro Loco ed Opes Italia. Un importante impegno, che si traduce anche un interessante monte-premi. Occhio alle modalità di partecipazione.

8^ STRABAIANO 2023 “MEMORIAL NICO GUERRIERO”

L’associazione sportiva “Baiano Runners” con il patrocinio del comune di Baiano, con la collaborazione della Proloco di Baiano e di OPES Italia organizza la 8^ Strabaiano manifestazione podistica di km 10. Possono partecipare tutti gli atleti maggiorenni tesserati di società sportive facenti capo ad un legale rappresentante che sia responsabile circa la regolarità della tutela sanitaria alla data della gara e del tesseramento 2023 ad Enti riconosciuti dal CONI, esonerando l’organizzazione da ogni onere e responsabilità con l’accettazione del presente, che si intenderà accettato all’atto dell’iscrizione. Il raduno avrà luogo domenica 19 novembre 2023 alle ore 7,30 presso piazza F. Napolitano di Baiano (AV). La partenza sarà data alle ore 9,00.

Speaker ufficiale della manifestazione Martina Amodio.

ISCRIZIONI

L’iscrizione potrà essere effettuata tramite il sistema di Pasquale Pizzano www.garepodistiche.it, tramite fax n. 08251800879,via email: iscrizioni@garepodistiche.it fino a venerdì 17 novembre 2023 ore 13,30; info: 3316709671 – 081 8244063.

La quota individuale è fissata in euro 7,00 per chi possiede il chip personale di colore verde, euro 8,00 per chi usufruirà del chip giornaliero di colore bianco da restituire subito dopo l’arrivo. (L’iscrizione non è consentita ad atleti liberi).

La quota d’iscrizione comprende:

Pacco gara, pettorale personalizzato, parcheggio gratuito, assicurazione, servizi igienici, servizio ambulanza, ristoro.

PREMIAZIONI

Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne con coppa e premio del valore di euro 100,80,50.

Le prime 5 società con un minimo di 20 atleti al traguardo targa + rimborso spese così ripartite: euro 400,00 – 300,00 – 200,00 – 100,00 – 50,00 (classifica a scalare).I premi in denaro alle società verranno erogati il lunedì successivo tramite bonifico bancario.

Saranno premiati inoltre con premi in natura gli uomini dal 4° al 100°; le donne dalla 4^ alla 30^, inoltre i primi 3 delle categorie M/F 60-65-70-75-80.

Premio speciale del valore di euro 50,00 al primo che batterà il record della manifestazione sia maschile che femminile: quello maschile 31’27” Landi Antonello anno 2012, quello femminile 36’43” Siham Laaraichi anno 2014.

Il presidente Fortunato Peluso