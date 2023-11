Rinvio della 39° Sagra della Castagna di Moschiano a causa delle avverse condizioni meteorologiche

La tanto attesa 39° Sagra della Castagna di Moschiano, organizzata con passione dalla Proloco Michele Caputo, subirà un piccolo slittamento a causa delle previsioni meteorologiche avverse previste per i giorni 11 e 12 novembre. Un’organizzazione impeccabile è al lavoro per garantire che l’evento sia un successo, e il rinvio è stato deciso con l’intento di assicurare la sicurezza e il piacere di tutti i partecipanti.

Il nuovo appuntamento è fissato per il 18 e 19 novembre, offrendo a tutti coloro che attendono con impazienza questa tradizionale festa l’opportunità di vivere l’esperienza della Sagra della Castagna in tutta la sua gloria. Questa manifestazione, radicata nelle tradizioni locali, è un momento di gioia e condivisione, dove la comunità si riunisce per celebrare uno dei frutti autunnali più amati.

La decisione di rimandare l’evento è stata presa con la massima attenzione per garantire che la Sagra della Castagna di Moschiano si svolga in un ambiente sicuro e accogliente. L’organizzazione è determinata a offrire a tutti i partecipanti un’esperienza indimenticabile, arricchita dalla genuinità delle tradizioni locali e dalla delizia delle castagne fresche.

Siamo certi che la comunità di Moschiano e i visitatori provenienti da altre località saranno comprensivi riguardo a questa decisione, poiché la sicurezza e il benessere di tutti sono la priorità assoluta. La nuova data del 18 e 19 novembre promette di essere un’occasione straordinaria per immergersi nella tradizione autunnale e assaporare le prelibatezze della Sagra della Castagna.

Vi invitiamo a segnare le nuove date nei vostri calendari e a prepararvi per due giornate di divertimento, gusto e convivialità a Moschiano. La Proloco Michele Caputo si impegna a rendere questa 39° edizione indimenticabile, e non vediamo l’ora di accogliervi tutti per celebrare insieme la magia dell’autunno e il delizioso sapore delle castagne.