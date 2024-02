Rinnovo dei voti e celebrazione: Madre Antonella festeggia 25 anni di dedizione alla vita consacrata nella comunità canossiana di Avella

Oggi 2 febbraio nella ricorrenza della festa della “Presentazione di Gesù al Tempio”, la chiesa celebra anche la “Candelora” e la giornata mondiale della vita consacrata.

Una preghiera unanime e sentita per tutte le donne e gli uomini che hanno fatto la scelta di Dio consacrandosi a Lui e facendolo diventare l’unica luce e l’unica salvezza della propria esistenza.

Ad Avella è ancora attiva la comunità delle madri canossiane: tre suore che vivono il loro apostolato a favore della comunità e non solo. I loro nomi sono Madre Teresa, Madre Ketti e Madre Antonella. Questa sera alle ore 18.00 rinnoveranno i loro voti di povertà, castità e obbedienza e, come Maria Santissima, diranno ancora una volta il loro “FIAT” al Signore. Auguri a tutti i consacrati e soprattutto a queste madri, una preghiera per loro e l’auspicio affinché non manchi mai l’entusiasmo di servire il Signore nella umiltà e sincerità di cuore.

Questa sera, inoltre, durante la Celebrazione Eucaristica, un ringraziamento al Signore sarà innalzato in maniera particolare per Madre Antonella che oggi festeggia il 25esimo anniversario dal suo ingresso nella Famiglia dell’ordine fondato da Santa Maddalena di Canossa.

Auguri speciali, fervidi, sinceri e tanti ringraziamenti, dunque, alla cara Madre Antonella per il suo essere sempre presente in mezzo al popolo in maniera discreta e luminosa.

Auguri per il gioioso evento, dal parroco don Giuseppe Parisi, dalla comunità Cristiana di Avella, dalle associazioni ecclesiali, da tutti coloro che vogliono unirsi e naturalmente anche dalla nostra redazione di Bi.news.