Riforma delle Province, ripristinare il voto diretto dei cittadini.

Si sente nuovamente parlare di una possibile riforma sul tema del ruolo delle Province italiane, Com ben sappiamo alla luce delle riforma Del Rio, legge del 7 aprile 2014 n 54 , fortemente voluta dall’allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi, le amministrazioni provinciali hanno perduto diverse competenze , ma sopratutto è scomparso, o meglio ancora è stato cancellato il voto dei cittadini per eleggere i consiglieri e i Presidenti di Provincia, con ciò si è determinato, un grave vulnus democratico nel nostro paese. Oggi la elezioni dei rappresentanti provinciali è demandata agli amministratori, secondo lo schema della elezione di secondo grado. Questo sistema, negli anni non ha assolutamento retto, sia in termini di effeccienza del singolo consigliere provinciale, ricordiamo l’organo escutivo non è previsto dalla attuale normativa, sia in termini di leggittimità popolare completamente cancellatta per effetto di una legge sbagliata.

Mentre, sarebbe necessario ripristinare l’elezione diretta dei consiglieri provinciali e del Presidente. Su una eventuale rirpristino dell’organo esecutivo ci si può discutere. Ma è d’uopo ridare forza e potere al popolo nella elezione della assemblea provinciale e del suo Presidente, anche per ridare dignità normativa e sopratutto costituzionale all’ente provinciale.

Ridare la possibilità ai cittadini di eleggere i propri rappresentanti provinciali, sarebbe un segnale per consentire quella partecipazione democratica, a cui sia il Presiente della Repubblica Sergio Mattarella che il Santo padre Papa Francesco hanno auspicato nelle settimane sociali promosse dalla Azione Cattolica a Trieste. La partecipazione libera e democratica dei cittadini, si pone condizione propedeutica per mantenere in equilibrio il sistema democratico del paese.

La esclusione del carattere rappresentativo ed elettivo degli organi di Governo provinciale non ha portato a nessun risultato e sul punto è necessario un puntuale intervento legislativo del Parlamento.

Marco Grossi Vice Sindaco del comune di Grottolella.