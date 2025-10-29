Regionali in Campania, Fico (centrosinistra): “Coalizione unita, andiamo a vincere”

NAPOLI – Clima di fiducia e compattezza nel campo del centrosinistra in vista delle Regionali in Campania. Il candidato alla presidenza della Regione, Roberto Fico, ha ribadito il suo ottimismo durante un incontro con Confartigianato, affermando con convinzione:

“Io penso che andiamo a vincere le elezioni in Campania.”

L’ex presidente della Camera, accolto da artigiani e imprenditori, ha sottolineato come la coalizione sia pronta ad affrontare la sfida elettorale con determinazione e spirito unitario.

“La coalizione è coesa – ha spiegato – e oggi, al Teatro Mediterraneo, dove daremo il via ufficiale alla campagna elettorale, mostreremo ancora una volta la nostra compattezza.”

Fico ha poi ricordato il lavoro svolto per costruire una proposta politica ampia e condivisa:

“Abbiamo otto liste, tutte con un atteggiamento costruttivo e un programma serio e ambizioso, centrato sullo sviluppo, la sostenibilità e la dignità del lavoro.”

Con l’apertura ufficiale della campagna elettorale, il messaggio è chiaro: il centrosinistra punta a rilanciare la Campania con una visione unitaria e concreta, facendo leva su partecipazione, innovazione e coesione sociale.

Fico chiude con toni determinati e fiduciosi:

“C’è entusiasmo, c’è squadra, e c’è una grande voglia di vincere per dare alla Campania un futuro migliore.”