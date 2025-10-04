Regionali 2025, Forza Italia presenta i candidati salernitani: Martusciello a Salerno per il lancio ufficiale

SALERNO – Forza Italia accende i motori in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre e sceglie Salerno come tappa simbolica per la presentazione della lista provinciale. Questa mattina, nei saloni storici del Bar Moka, il coordinatore regionale Fulvio Martusciello, affiancato dai vertici locali del partito, ha ufficializzato i nove candidati chiamati a rappresentare il territorio nella sfida per il Consiglio regionale.

L’appuntamento segna l’avvio concreto della campagna elettorale azzurra in provincia di Salerno, una realtà in cui Forza Italia intende rilanciarsi dopo il risultato amaro del 2020, quando non riuscì a conquistare alcun seggio. L’obiettivo dichiarato è recuperare terreno all’interno della coalizione di centrodestra, offrendo un contributo determinante alla competizione regionale e rafforzando il peso del partito nei confronti degli alleati.

La scelta di Salerno per la presentazione non è casuale. La provincia è considerata uno dei bacini elettorali più significativi e la lista, composta da nove nomi, viene descritta come equilibrata tra volti nuovi e figure di esperienza. Martusciello ha ribadito che la sfida sarà impegnativa, ma che l’unità del centrodestra e la qualità delle candidature possono consentire un risultato diverso da quello di cinque anni fa.

Con il lancio ufficiale della lista salernitana, Forza Italia mette in moto la sua macchina elettorale e apre una fase cruciale della campagna in Campania, dove la competizione interna alla coalizione e il confronto con il centrosinistra renderanno il voto di novembre particolarmente significativo.