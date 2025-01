Radio BiNews: come disabilitare la musica mentre leggete le notizie

Dal 6 gennaio, sul nostro sito è attiva Radio BiNews, il nuovo servizio che vi accompagna con musica e aggiornamenti in tempo reale. Tuttavia, per chi preferisce leggere le notizie senza musica, abbiamo preparato alcune semplici istruzioni per mettere in pausa la radio.

Come fare dal telefono

Scorrete la pagina verso il basso, superando le pubblicità. Troverete un riquadro con il logo di Radio BiNews. Basta toccare il riquadro: così facendo, la radio verrà messa in pausa immediatamente.

Come fare dal PC

Anche in questo caso, scorrete la pagina fino a individuare il riquadro della radio, che si trova nella colonna destra del sito. Fate clic sul riquadro per mettere in pausa la riproduzione della musica.

Riascoltare la radio

Per riattivare la radio, è sufficiente fare nuovamente clic o toccare il riquadro. In pochi istanti tornerete ad ascoltare la musica e gli aggiornamenti della nostra Radio BiNews.

Siamo felici di offrire ai nostri utenti un’esperienza personalizzabile, che unisce informazione e intrattenimento. Continuate a seguirci per tutte le ultime novità!