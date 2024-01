QUINDICI (AV). Inizia la Festa di Sant’Antonio e San Sebastiano: Tradizioni, Gastronomia e Spettacoli di Fuoco

Il pittoresco paese di Quindici, in provincia di Avellino, si prepara a celebrare con gioia e devozione la festa in onore di Sant’Antonio e San Sebastiano, un evento atteso che coinvolgerà la comunità dall’8 al 21 gennaio 2024. Organizzata con dedizione dal Comitato Festa, presieduto da Pietro Rubinaccio, l’edizione di quest’anno promette emozioni, tradizioni e momenti di convivialità.

Il punto culminante della festa è fissato per mercoledì 17 gennaio, con una serie di eventi che coinvolgeranno residenti e visitatori di tutte le età. La giornata inizia alle ore 6 con lo sparo della Diana, seguito alle 6.30 dalla distribuzione dei morzetti benedetti presso la Chiesa di Sant’Antonio. Nel pomeriggio, la piazzetta padre Pio sarà animata dai gonfiabili, offrendo momenti di divertimento per i più piccoli. Alle 18.30 prenderanno il via gli stands gastronomici, offrendo delizie culinarie locali.

La vera attrazione serale inizia alle 20 con l’accensione della focara artistica, che quest’anno rappresenterà il Maschio Angioino. Questa struttura in legno, realizzata con impegno dal Comitato della Focara, sarà percorribile, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare il paesaggio circostante dal balcone e scattare foto indimenticabili. Lo spettacolo di fuochi a freddo e piro-musicali accompagnerà l’evento, creando un’atmosfera magica e suggestiva.

La giornata raggiungerà il suo apice con la solenne processione del Santo alle 17, guidata dalle autorità civili e dal parroco don Vito Cucca. Un momento di fede e devozione che coinvolgerà l’intera comunità in un gesto di gratitudine e speranza.

Una novità degna di nota di quest’anno è l’attenzione dedicata alla manutenzione dell’antica chiesetta in onore di Sant’Antonio. Grazie agli sforzi considerevoli del Comitato Festa, la struttura è stata oggetto di lavori di restauro, confermando l’impegno della comunità nel preservare le proprie radici e la bellezza del patrimonio culturale locale.

La festa di Quindici si preannuncia come un’occasione unica per condividere momenti di gioia, riscoprire tradizioni secolari e gustare le prelibatezze culinarie del territorio. Un’esperienza coinvolgente che unisce spiritualità, divertimento e la calorosa accoglienza della comunità di Quindici.