Quattro studenti con cento e lode al Liceo di Mugnano del Cardinale

Si sono conclusi oggi i lavori della Commissione degli esami di Stato, presieduti dal prof. Ernesto Savignano, presso il Liceo Scientifico “ Nobile- Amundsen” di Mugnano del Cardinale. Risultati brillanti per quattro candidati della classe VBC, composta da diciassette alunni: Romualdo Calabrese, Aniello Della Pietra, Quirico Picaro e Francesco Pio Romano ottengono, infatti, la votazione finale 100 con lode, a coronamento di un percorso di studi che li ha visti distinguersi per impegno e costanza nello studio e forte senso di responsabilità. Nonostante le difficoltà e i problemi connessi all’emergenza Covid, tutti gli studenti hanno avuto l’opportunità di partecipare quest’anno a numerose iniziative di arricchimento dell’offerta formativa, come i Giochi di Archimede, le Olimpiadi di Italiano, il progetto Adotta uno scrittore, promosso dal Salone Internazionale del Libro di Torino, e, nei due anni precedenti, alla Staffetta di Scrittura creativa Bimed e ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento con il CAI di Avellino, grazie a cui hanno potuto conoscere e apprezzare il patrimonio paesaggistico e artistico del territorio in cui vivono. Le iscrizioni per il prossimo anno al Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate di Mugnano del Cardinale, che fanno registrare un numero di alunni doppio rispetto a quelli in uscita, confermano la crescente fiducia delle famiglie verso una scuola piccola, ma che ha a cuore la crescita umana, civile e culturale degli allievi che le vengono affidati.

Giuseppe Scafuro

