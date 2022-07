“QUANTE DONNE” la poesia di Domenico Pece contro la violenza sulle donne

Così l’autore Domenico Pece ha dichiarato “Ho scritto questa poesia per tutte le donne che soffrono in silenzio, deluse e amareggiate, vittime innocenti di “piccoli uomini”.

Per tutte quelle donne che hanno dimenticato il sorriso, perduto la speranza e il coraggio di credere al vero amore.

A nome di tanti uomini vi chiedo perdono!!!

I sorrisi più belli nascono dalle vostre labbra… “

Quante donne…

Quante donne soffrono in silenzio

piangono e hanno paura

prigioniere di un amore malato

tra quattro squallide mura.

Mai coccole o carezze

mai dolci parole

ma solo la triste consapevolezza

di ritrovarsi sole.

Quante donne trovano conforto

nel silenzio della notte

sorridono per i propri figli

nonostante i lividi e le botte

per aver semplicemente sposato

quell’uomo

che credevano cambiato.

Ma gli uomini difficilmente cambiano

preferiscono il piacere della bottiglia

calpestando il meraviglioso dono

del calore della famiglia .

Le donne non si arrendono

lottano per poter cambiare

quel “piccolo uomo” che continua a sbagliare

credono davvero in un mondo diverso

ma per molti uomini

quello che conta è solo il “Sesso”.

Quante donne sono vittime di violenze

fisiche e verbali

e di notte sono obbligate

a soddisfare i desideri

di mariti “porci e animali”.

TANTE…

troppe donne

vorrebbero soltanto reagire

ma sono costrette

ad abbassare la testa e subire

non riescono a trovare il coraggio

e la vera felicità

resta solo un lontano miraggio.

Quante donne vorrebbero sentirsi dire “TI AMO”

ricevere una piccola carezza

non un pugno

da quella mano.

Donna

anch’io sono un uomo

e per tutte le offese ti chiedo perdono…

Perdono

per tutto il dolore

per tutto il male

l’uomo nasce dalla tua carne

lo dovrebbe sempre ricordare.

adsense – Responsive – Post Articolo