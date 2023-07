Qual è la scommessa 0,5? Efficace esperienza di scommessa con handicap per mancini?

Nelle travi asiatiche, 0,5 è qualcosa che è estremamente familiare ai giocatori di scommesse professionisti. Ma i neofiti possono capire chiaramente questo contratto. Scopriamo maggiori dettagli al Bet22 attraverso l’articolo qui sotto per chiarezza.

Cos’è la scommessa 0.5? L’handicap 0.5 è anche noto come mezzo handicap sinistro, 1/2 handicap. Questo rapporto di probabilità è piuttosto popolare nel sistema Asian Handicap. Handicap 0.5 è un handicap abbastanza semplice che ha un alto tasso di vincita, quindi è scelto da molti giocatori. Come l’handicap sulla metà sinistra (handicap 1/4), quando scommetti su 0,5, non ci sarà pareggio.

Istruzioni su come leggere lo 0.5 . handicap

Quando i giocatori scommettono su 0.5, ci saranno i seguenti casi:

● Se il risultato della vittoria della squadra della porta alta è 1, scegli che la squadra della porta alta vincerà la scommessa e verrà pagata.

● Se la prima squadra perde contro la seconda, se piazzi la puntata più bassa, vinci e la puntata più alta perde la scommessa. Non ci saranno compromessi. Di solito viene effettuata una scommessa sinistra di 0,5 punti tra la squadra di casa e la squadra in trasferta, e la squadra di casa sarà la squadra con handicap a causa del vantaggio in casa.

L’esperienza giocando la scommessa 0.5 vince sempre

Handicap 0.5 ha una regola di gioco abbastanza semplice, ma essere sicuri di vincere non è una cosa semplice, quindi devi avere per te le seguenti utili esperienze di scommessa:

● Ottieni informazioni su due squadre Prima di scommettere, devi conoscere attentamente le informazioni sulle squadre che giocano. Quelle informazioni sono

● Scopri le formazioni delle due squadre,Considerando le posizioni delle due squadre in classifica, quale squadra è più in alto?Statistiche testa a testa e prestazioni di entrambe le squadre negli ultimi scontri

● Presta attenzione alle buone condizioni come meteo, calcio campo, campo in casa, campo in trasferta, ecc. Per ottenere queste informazioni, è necessario trovare un bookmaker affidabile come riferimento e scoprirlo.

Scegli una scommessa per piazzare una scommessa

Per fare le scelte più consapevoli, i giocatori possono consultare le opinioni dei giocatori più esperti:

● Se la squadra di casa è la squadra con handicap, allora non c’è molta differenza tra le due squadre. Di solito, a causa del vantaggio del campo di palla, sarà accettato. Quindi, ragazzi, scommettete sull’ultima squadra per avere il vantaggio.

● Prima di piazzare la scommessa, valuta la forza e le prestazioni recenti delle due squadre, in particolare della squadra migliore, per vedere se la differenza è grande.

● Se vedi che la casa dà le probabilità che l’handicap superiore sia inferiore a 1/2 rimasto, ma il tempo di gioco scende improvvisamente a 1/4 rimasto, il giocatore dovrebbe scegliere la squadra della porta inferiore.

Scegli un momento per scommettere

Se, prima che la partita abbia luogo, non sai ancora se scegliere la puntata più alta o più bassa, secondo l’esperienza degli esperti, i giocatori dovrebbero passare il tempo a guardare i primi 15-20 minuti della partita. . Perché ora è il momento perfetto per scommettere. A questo punto, quando le due squadre hanno mostrato il loro gioco, il giocatore ha sostanzialmente afferrato la situazione della partita tra le due squadre. Allo stesso tempo, in base alla fluttuazione dell’handicap offerto dal bookmaker, avrai le scelte giuste.

Sopra c’è la nostra condivisione sull’handicap sinistro di 0,5. Ci auguriamo che attraverso questo, i lettori abbiano colto informazioni e conoscenze utili.