FORINO (AV): Il programma dei prossimi festeggiamenti Patronali. Si parte Giovedì 3 Agosto con la discesa da Castello dell’ immagine di San Nicola .

Entrano ormai nel vivo i preparativi per i festeggiamenti Patronali in onore di San Nicola di Bari.

Questo anno saranno ben cinque i giorni messi in calendario dal Comitato che davvero tanto si è speso in questi mesi di preparazione Confermate le luminarie a doppio arco per l’ intero Corso Roma , Piazza Tigli , Via Verdi, ma queste sono solo l’ appendice di un programma molto variegato e convincente. Si parte Giovedì 3 agosto con la discesa del Simulacro di San Nicola dal Santuario di Castello alla Chiesa di Santo Stefano nel rione Palazza. Si continuerà a partire da Mercoledì 9 Agosto ore 21.30 con la 44.ma Edizione della Corrida Forinese in Piazza Tigli. Si passa poi al piatto forte Giovedì 10 Agosto ore 21.30 con il noto artista Andrea Sannino in Concerto sempre in Piazza Tigli , passando poi a Venerdì 11 quando la serata sarà dedicata ai bambini ed agli adolescenti con i Gonfiabili, Giochi, Giochi, Animazione e Spettacoli Musicali.

Sabato 12 Agosto in Piazza Municipio alle ore 21.00 sarà invece la volta del gruppo Made in Italy ed infine la chiusura con il giorno più sentito , vale a dire Domenica 13 la Solenne Processione per le vie della Città dell’immagine del Santo Patrono San Nicola e di San Luigi Gonzaga. Cosa dire , ringraziamenti a tutti i componenti del Comitato che quest’ anno si sono prodigati davvero tantissimo dando quanto più potevano sul lato della passione e dell’ impegno per organizzare al meglio questi festeggiamenti 2023. Un ringraziamento va anche a tutte i cittadini forinesi che hanno contribuito economicamente per questo appuntamento, che per la Città dei Sette Colli è da sempre il più importante dell’anno. Buona festa a tutti. Daniele Biondi