QUADRELLE (AV) – La Minoranza attacca: “Tre anni di amministrazione inconcludente”

(Riceviamo e pubblichiamo). “Un resoconto che rende poco! Al termine di questi tre anni di amministrazione, ci rendiamo conto di come nonostante tutti i finanziamenti che il Comune abbia ricevuto in questi mesi (finanziamenti avuti anche da progetti precedenti), nulla purtroppo sia migliorato nel nostro paese. Il resoconto di questa amministrazione è di tanti soldi sperperati ma di servizi per i cittadini dimezzati. L’esempio eclatante è quello del servizio di trasporto scolastico che quest’anno non sarà attivato per mancanza di fondi. Sull’Albo pretorio assistiamo ad affidamenti, acquisti vari che vanno da piccole somme a spese molto consistenti e non riusciamo a capire come questa amministrazione non sia in grado di trovare una soluzione per un servizio fondamentale per tutti i genitori. Dallo zerbino della scuola al progetto di restyling di Piazza Vittoria, sono tante le somme sprecate che non portano di fatto a nessun beneficio! Altro grande mistero è ormai l’affidamento diretto di lavori a ditte esterne al paese. Tutti noi sappiamo della presenza di molte imprese edili a Quadrelle e ci chiediamo come mai queste non vengono mai interpellate e soprattutto quali sono i criteri di scelta. Abbiamo difficoltà a credere che nessuna di queste ditte non sia in grado di svolgere lavori pubblici. Molto probabilmente i motivi sono altri ma misteriosi per noi.

Insomma possiamo definire questi tre anni come una lista della spesa dove il carrello per i cittadini rimane sempre vuoto!” (La minoranza consiliare di Quadrelle)