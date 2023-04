PROVINCIA di AVELLINO. L’ex presidente Domenico Biancardi a Buonopane: “Per il bene della Provincia, dimettiti”

L’ex presidente della Provincia di Avellino Domenico Biancardi attacca duramente il suo successore Riziero Buonopane chiedendone le dimissioni per quanto sta accadendo intorno alla vicenda Ato rifiuti. Ecco cosa dichiara: “La riconoscenza e la visione politica Provinciale dello stare insieme per il bene del nostro territorio e dell’Irpinia hanno sempre rappresentato i punti cardini del mio percorso politico. Mai tradire e mai trasformarsi con giravolte per ambizioni personali, pensando piuttosto sempre alla comunità tutta che si rappresenta e mai al singolo. L’importante non è il potere che deriva dal ricoprire una carica ma è la Visione politica giusta e moderna che ti permette sempre di essere visibile e di rimanere un gradino più alto rispetto alla mediocrità e all’attuale trasformismo. Le dimissioni dalla carica potrebbero rappresentare l’unico atto serio per porre fine ad una dannosa quanto astratta ed inqualificabile gestione della Presidenza della Provincia di Avellino”.