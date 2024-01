Protesta degli Studenti del Liceo di Mugnano del Cardinale: Disservizi e Disagi. Video

Questa mattina, gli studenti del Liceo di Mugnano del Cardinale hanno organizzato una protesta fuori dai cancelli dell’istituto in via Montessori, alzando la voce contro diversi disservizi che stanno influenzando negativamente il loro ambiente di apprendimento.

La principale problematica segnalata dagli studenti riguarda il cattivo funzionamento dei riscaldamenti, che sembrano operare solamente all’interno delle aule, lasciando atrio, corridoi e altri spazi comuni privi di un adeguato riscaldamento. Nonostante le richieste precedentemente inoltrate al sindaco per farsi portavoce delle preoccupazioni degli alunni presso la Provincia di Avellino, competente in questo caso, sembra che non siano stati riscontrati miglioramenti.

Frustrati dalla mancanza di azioni concrete, gli studenti hanno deciso di passare dalla fase delle richieste alla protesta con uno sciopero, evidenziando la loro insoddisfazione e cercando di attirare l’attenzione sulle condizioni in cui si trovano a studiare.

Oltre ai problemi legati al riscaldamento, gli studenti hanno segnalato anche il cattivo funzionamento di alcuni bagni all’interno dell’istituto, ulteriore elemento di disagio e motivo di preoccupazione per la loro salute e benessere.

Abbiamo intervistato alcuni studenti durante la protesta per comprendere meglio la situazione e raccogliere le loro opinioni. Le testimonianze degli studenti mettono in evidenza la loro determinazione nel cercare soluzioni rapide e concrete ai problemi che affliggono il loro ambiente scolastico.

La protesta degli studenti del Liceo di Mugnano del Cardinale rappresenta un segnale di insoddisfazione che richiede l'attenzione delle autorità competenti per risolvere i problemi strutturali che stanno influenzando negativamente l'esperienza educativa degli studenti.