Martedì 26 settembre 2023 alle ore 16:30 nella Sala Conferenze Stampa dell’Azienda Magmasports (Via Provinciale 5, Manocalzati, AV) la presentazione delle divise gara ufficiali della Sandro Abate Five Soccer per la stagione sportiva di Serie A di Futsal 2023/2024.

Alla conferenza stampa parteciperanno l’allenatore della Sandro Abate Five Soccer, Piero Basile, per l’Azienda Magmasports il Responsabile Marketing, dott. Vincenzo Labruna, e come testimonial i giocatori Lucio Avellino, Raffaele Vitiello e Lorenzo Etzi.