Presentazione del libro: “Il pensiero politico dei cattolici tra lo Stato e le istituzioni” di Franco Vittoria a Baiano

Il Comune di Baiano ha organizzato un importante evento culturale per lunedì 14 ottobre alle ore 18:00 presso il Teatro Colosseo. Sarà presentato il libro Il pensiero politico dei cattolici tra lo Stato e le istituzioni”, una curatela a cura di Franco Vittoria, che raccoglie saggi dedicati a figure rilevanti della storia del cattolicesimo democratico.

L’evento vedrà la partecipazione di personalità di rilievo. Tra gli ospiti principali:

– Enrico Montanaro, sindaco di Baiano;

– Aldo Cennamo, già deputato della Repubblica;

– Francesco Marino, vescovo della diocesi di Nola.

Il dibattito sarà moderato da Gianni Colucci, responsabile della redazione di Il Mattino di Avellino. L’autore del libro,

L’autore del libro, Franco Vittoria, sarà presente per dialogare con il pubblico e i relatori.

Questa presentazione rappresenta un’occasione unica per riflettere sul ruolo dei cattolici nella politica italiana e nelle istituzioni, analizzando il contributo che alcune figure chiave hanno dato al percorso democratico del Paese.

L’appuntamento è per il 14 ottobre alle ore 18:00 presso il Teatro Colosseo di Baiano. Un incontro da non perdere per gli appassionati di storia, politica e cultura.