Premio Binews 2024: Riconoscimento all’Associazione Agorà e al Suo Presidente Antonio Giuseppe Pescione a fianco dei più deboli

I l prossimo 28 dicembre 2024, al Teatro Colosseo di Baiano, sarà assegnato il prestigioso Premio Binews 2024 all’Associazione Agorà e al suo instancabile Presidente, Antonio Giuseppe Pescione. Questo riconoscimento celebra oltre 15 anni di impegno straordinario nel sostegno alle famiglie più bisognose del territorio.

Un Impegno Costante e Concreto

L’Associazione Agorà, sotto la guida del Presidente Pescione, si distingue per il suo lavoro incessante nella distribuzione di beni alimentari di prima necessità. Grazie alla convenzione con il Ministero delle Politiche Sociali e il Banco Alimentare Onlus di Fisciano (SA), ogni mese vengono supportate circa 250-300 famiglie, offrendo un aiuto concreto a bambini, anziani, disoccupati, stranieri e tutte le persone che attraversano momenti di difficoltà.

Durante il periodo della pandemia da Covid-19, Pescione si è impegnato personalmente per garantire la consegna dei pacchi alimentari direttamente a casa delle famiglie impossibilitate a muoversi. Anche durante l’emergenza ucraina, scaturita dalla guerra, l’Associazione Agorà si è prontamente mobilitata per fornire vestiti e beni di prima necessità ai rifugiati.

Iniziative Annuali di Solidarietà

Tra le numerose attività promosse dall’Associazione Agorà spiccano:

Il Pranzo di Natale : Un evento annuale che dona alle famiglie in difficoltà un momento di condivisione e spensieratezza, celebrando il vero spirito natalizio.

: Un evento annuale che dona alle famiglie in difficoltà un momento di condivisione e spensieratezza, celebrando il vero spirito natalizio. La Colletta Alimentare Nazionale : Partecipando attivamente all’evento organizzato dal Banco Alimentare Onlus, l’associazione raccoglie generi alimentari davanti ai principali supermercati del territorio, destinandoli alle famiglie più bisognose.

: Partecipando attivamente all’evento organizzato dal Banco Alimentare Onlus, l’associazione raccoglie generi alimentari davanti ai principali supermercati del territorio, destinandoli alle famiglie più bisognose. La Festa dell’Epifania: Ogni 6 gennaio, davanti al Teatro “D. Biancardi”, Pescione e il suo team organizzano una gioiosa distribuzione di giocattoli e dolciumi per i più piccoli. Un’iniziativa che celebra l’Epifania con grande successo, regalando sorrisi e calore alle famiglie partecipanti.

Un Riconoscimento Meritato

Il Premio Binews 2024 arriva come giusto tributo a una dedizione instancabile. Come afferma Antonio Giuseppe Pescione: “La solidarietà è un atteggiamento di benevolenza e comprensione, ma soprattutto uno sforzo attivo e gratuito per venire incontro alle esigenze e al disagio delle famiglie che hanno bisogno di aiuto.”

Grazie alla sua leadership e al lavoro dell’Associazione Agorà, centinaia di persone trovano un aiuto concreto e una speranza in momenti di difficoltà. Questo premio rappresenta non solo un riconoscimento personale, ma anche un incoraggiamento a continuare su questa strada di solidarietà e altruismo.

L’appuntamento è fissato per il 28 dicembre al Teatro Colosseo di Baiano, dove l’intera comunità si riunirà per celebrare il lavoro encomiabile di Antonio Giuseppe Pescione e della sua Associazione Agorà.