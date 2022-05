Premio “Bassa Irpina” 2022, al Vescovo di Acerra Mons. Antonio Di Donna

Nato ad Ercolano il 1° settembre 1952, ha frequentato gli studi liceali e dopo la maturità classica ed entrato nel Seminario diocesano di Capodimonte, dove si è preparato al sacerdozio, sotto la sapiente guida del Rettore, Mons. Luigi Diligenza. Ordinato sacerdote il 14 aprile 1976, per le mani del Cardinale Corrado Ursi. Ha frequentato gli studi Teologici presso la Facoltà teologica dell’Italia meridionale ed ho conseguito il dottorato in teologia presso l’Università Pontificia Salesiana in Roma, con una ricerca sulla storia della catechesi nei primi secoli.

All’esperienza dell’insegnamento ha unito il ministero pastorale. Prima in due parrocchie di Ercolano, il ss. Rosario e il ss. Redentore, come collaboratore. Poi come parroco nella grande Parrocchia – Santuario di San Ciro in Portici. Ha fatto esperienza di comunione tra i sacerdoti, come Decano (così a Napoli chiamano il vicario foraneo) di Ercolano e, per dieci anni, come Vicario episcopale di una Zona della Diocesi, comprendente le città di Ercolano, Portici, S. Giorgio a Cremano e san Sebastiano al Vesuvio.

Il 4 ottobre 2007 è stato nominato Vescovo ausiliare di Napoli ed ho ricevuto l’ordinazione episcopale l’11 novembre dello stesso anno.

Da allora ha fatto esperienza della collegialità episcopale in seno alla Conferenza Episcopale Campana, della quale è attualmente segretario e Vescovo delegato per la Carità. Eletto Vescovo di Acerra il 18 Settembre 2013 e insediato il 10 Novembre 2013.

La nostra giuria ha deciso di conferire il “Premio per il sociale” per il suo profondo impegno da profuso nelle battaglie ambientali. A Lui dobbiamo la rivalutazione della “Terra dei Fuochi” che non è un luogo, ma un fenomeno “, parafrasando una sua definizione.

Il Vescovo sarà ospite nella serata di gala del 24 giugno 2022 alle 21 in piazza Umberto I a Mugnano del Cardinale, organizzata per la consegna delle onorificenze.

