Postepay: ecco dove si può utilizzare questo metodo di pagamento

Postepay è la carta prepagata lanciata da Poste Italiane nel 2003 con l’obiettivo di stimolare l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento alternativi al denaro contante. Grazie alla semplicità di attivazione, di utilizzo e di ricarica è diventata ben presto la ricaricabile più utilizzata dagli italiani. Nel tempo, la gamma delle carte Postepay si è arricchita di nuove soluzioni e ha assunto un ruolo sempre più centrale nel percorso di diffusione e alfabetizzazione dei pagamenti digitali in Italia. La versione standard non richiede l’apertura di un conto corrente né l’esistenza di un conto corrente d’appoggio. Può essere ricaricata presso l’ufficio postale in contanti, negli ATM Postamat di Poste Italiane addebitandone l’importo su carte del circuito abilitato (Maestro e MasterCard, Visa e Visa Electron), attraverso il sito poste.it o da ricevitorie abilitate. La versione Evolution è invece assimilata a un conto: è dotata di IBAN e può anche ricevere alcuni accrediti e bonifici.

Dove si può utilizzare la propria carta Postepay?

La carta Postepay ha rivoluzionato il modo in cui gestiamo le nostre finanze quotidiane, offrendo una vasta gamma di possibilità di utilizzo che vanno ben oltre il semplice prelievo di contanti presso gli sportelli bancomat. Con la sua convenienza e la sua versatilità, la carta Postepay si è guadagnata un posto importante nelle tasche dei consumatori, diventando un indispensabile strumento per gestire pagamenti, acquisti online e molto altro ancora. Uno dei principali vantaggi della carta Postepay è la sua ampia accettazione sia in Italia che all’estero, oltre che alla possibilità di fare pagamenti online. Infatti, è uno dei metodi più utilizzati sulle piattaforme di gioco che, grazie all’alta tecnologia di cui dispongono anche sul lato dei pagamenti, riescono a garantire grande sicurezza ai propri clienti e accettano quasi ogni metodo digitale. I casinò con Postepay riescono ad intercettare un’ampia fascia di popolazione che utilizza questo strumento come principale metodo di pagamento. A tal proposito, i dati raccolti dai grandi siti di e-commerce come Amazon dimostrano che Postepay è una delle carte più diffuse in Italia e con le quali si fanno più acquisti online. In molti casi, le persone pagano collegano gli abbonamenti dei servizi di intrattenimento come Netflix o Spotify alla carta Postepay, così da non dover ricordare ogni mese di rinnovare l’abbonamento. La carta Postepay è utilizzabile per prenotare viaggi e vacanze. Molte agenzie di viaggio accettano pagamenti con carta di credito, compresa la carta Postepay. È possibile utilizzarla per prenotare voli, hotel, pacchetti vacanza e molto altro ancora, rendendo la pianificazione di viaggi e vacanze più semplice e conveniente.

Quante tipologie di carte Postepay esistono?

Dal lancio della versione “Standard”, la gamma Postepay si è via via arricchita di nuove opzioni in grado di rispondere alle diverse esigenze della clientela attraverso funzionalità e servizi sempre più evoluti e innovativi. Vediamo di seguito quali e le principali caratteristiche delle carte prepagate di Poste.

Riconoscibile dal suo colore giallo, la Carta Postepay Standard è ancora oggi tra le più utilizzate dagli italiani. Sicura e semplice da usare, è particolarmente utilizzata nelle transazioni di e-commerce ed è accettata in Italia e all’estero, in tutti i negozi fisici e online, convenzionati VISA.

Postepay Evolution è la carta prepagata dotata di un codice IBAN pensata per chi, oltre alle tradizionali funzioni di una Postepay Standard, desidera fruire delle principali operazioni bancarie senza essere legato a un conto corrente. Di questa tipologia è disponibile anche una versione “business” con servizi dedicati alle esigenze di liberi professionisti dotati di Partita Iva e ditte individuali.

La Postepay Green è la nuova carta realizzata in materiale biodegradabile. E’ dedicata ai ragazzi dai 10 ai 17 anni e sostituisce la Postepay Junior. Abilitando la carta in App Postepay i giovani potranno utilizzare tutti i servizi in modo smart e innovativo. Inoltre la Postepay Green consente ai genitori di tenere sotto controllo il saldo della carta e le spese dei propri figli.

La Postepay Digital è la prima carta prepagata Postepay al 100% digitale. Si gestisce dall’App Postepay e consente di richiedere un codice IBAN associato alla carta per effettuare e ricevere bonifici, accreditare lo stipendio o domiciliare le utenze. Chi sceglie la versione con Iban può richiedere, gratuitamente presso il proprio domicilio, anche la versione “fisica” della carta per poter prelevare contante da qualsiasi sportello automatico ATM che qualche volta ha causato dei disservizi, per poi concludere il pagamento in tutti i negozi convenzionati con il circuito mastercard.