POMIGLIANO: il sindaco Russo incontra il Prefetto di Napoli, «Gli ho chiesto più uomini e più controlli sul territorio»

Il Sindaco di Pomigliano d’Arco Raffaele Russo ha incontrato oggi il Prefetto di Napoli, Michele di Bari. È stata l’occasione per porre le basi di un lavoro condiviso in materia di sicurezza per il territorio di Pomigliano. Il primo cittadino, in particolare, ha evidenziato l’esigenza di attuare azioni coordinate per fronteggiare gli episodi di microcriminalità che imperversano in città e allo stesso tempo chiedere anche una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio. Il Prefetto di Napoli ha assicurato al Sindaco di portare queste richieste in seno al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica odierno. «Ringrazio il prefetto di Bari – ha dichiarato il sindaco Russo – per la sua disponibilità e per aver risposto prontamente alla mia richiesta di incontro. Ho avuto la possibilità di esporre la mia preoccupazione relativa alla situazione microcriminalità a Pomigliano. Ho garantito la massima disponibilità a collaborare ad attività che possano elevare il livello di sicurezza in città, ricevendo rassicurazioni che la prefettura sarà un nostro interlocutore attento, pronto al confronto e a rispondere fattivamente alle sollecitazioni, già oggi portando le richieste di più uomini delle forze dell’ordine e più controlli, nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica».