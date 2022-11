Polizza rca: quali opportunità oggi con i preventivi assicurazione auto?

La richiesta di preventivi per l’assicurazione auto è sempre più frequente: avere più compagnie da comparare, infatti, consente di effettuare una scelta prediligendo la proposta del mercato che più soddisfa le proprie esigenze, sia rispetto ai costi che alla varietà di coperture richieste. Online, ad oggi, esistono comparatori eccellenti che consentono di simulare una polizza RCA inserendo pochi, semplici dati anche se la vettura ancora non è stata acquistata.

L’importanza di confrontare preventivi assicurazione auto online

Le compagnie di assicurazioni, attualmente, volgono sempre di più le loro attività sul web, nell’intento di eliminare le sedi fisiche. Non si tratta, quindi, solo di nomi noti, ma anche di aziende che nascono esclusivamente online, proprio per contenere le spese e offrire all’utenza prezzi concorrenziali senza mai dover abbassare la qualità del servizio.

La comparazione di più preventivi di solito consente di osservare anche le diverse offerte: in molti casi, accendere la polizza online è sufficiente ad ottenere un primo sconto sul premio finale; in altri è la modalità di pagamento a fare la differenza e se si utilizzano carte di credito si hanno ulteriori vantaggi.

I massimali di una RCA per le automobili sono tutti piuttosto equilibrati e similari, tuttavia talune compagnie propongono l’inserimento di una franchigia su alcune coperture accessorie e, se lo si desidera, persino sulla copertura di base. Si tratta di una soglia minima che rimane a carico dell’assicurato e che permette di risparmiare sul premio assicurativo: naturalmente, in sede di scelta andrà valutata con attenzione.

In altri casi, già in fase di preventivo vengono predisposte coperture accessorie incluse nel prezzo, come ad esempio il Risarcimento diretto: si tratta di una formula estremamente vantaggiosa che consente al contraente di ricevere l’eventuale risarcimento già dalla propria compagnia di assicurazioni, senza dover attendere quella della controparte coinvolta.



Come effettuare e modulare i preventivi assicurazione auto

Per avere il preventivo più attendibile rispetto alle proprie esigenze, basta inizialmente fornire i propri dati personali, quindi i canonici nome e cognome, età, città di residenza e professione. Successivamente saranno richiesti i dati dell’auto. Più le informazioni fornite saranno precise, maggiormente ci si troverà davanti un preventivo aderente alla realtà: se questo non è possibile, perché ad esempio l’automobile non si è ancora acquistata, basterà indicare perlomeno modello e allestimento, così da comunicare la cilindrata di riferimento.

Ovviamente vi saranno elementi determinanti quali ad esempio l’età e l’esperienza del guidatore, se esclusivo oppure lascerà condurre il mezzo ad altri familiari meno esperti. In tal senso, farà fede la classe di merito, la quale, ovviamente, più è bassa e più consentirà di avere un premio assicurativo conveniente.

Se si tratta di un neopatentato che deve assicurare la propria vettura, sarà sempre possibile usufruire della legge Bersaniper ottenere la classe di merito più bassa cui appartiene un membro della famiglia. Fondamentali saranno, in fase di preventivo, anche le informazioni concernenti la presenza di antifurto, la tipologia e il ricovero che si destinerà al mezzo: se in strada, sarà valutato più a rischio.

Infine, si possono aggiungere o eliminare coperture accessorie che si ritiene indispensabile integrare al proprio pacchetto assicurativo, modulandolo così al fine di personalizzarlo: un veicolo nuovo e particolarmente costoso avrà bisogno della copertura Furto e incendio, specie se non viene parcheggiano in un garage protetto; in taluni casi si potranno aggiungere anche Atti vandalici ed Eventi naturali; molto utilizzata, infine, specie per chi viaggi molto, è l’Assistenza stradale, che consente di muoversi più serenamente.