Polisportiva Lioni – G. Carotenuto 0-1 . I rossoneri vincono di misura .

dì Carmine Guerriero

Alla 7 giornata del campionato di eccellenza del girone b va di scena Polisportiva Lioni – Carotenuto . Entrambe le squadre posizionate nella zona sud della classifica , si sfidano per trovare maggiore tranquillità e allontanarsi dalla pericolosità dei play out . Sotto un bellissimo cielo azzurro della cittadina di Lioni si gioca un’avvincente partita . S’ inizia , dopo una prima fase di studio , a distanza di 20 minuti punizione per il G . Carotenuto, sulla palla La Torre , calcia forte e teso , trova i guanti di D ‘Aquino , la palla accarezza la traversa ma non entra . I rossoneri avanzano , verticalizzazione da parte di Lippiello che innesca Brogna ma il difensore Maresca è vigile e attento , con colpo di testa anticipa gli attaccanti ospiti e sventa il pericolo . I padroni di casa al 36 ‘ infiammano il match: Ascione salta 2 difensori avversari , mette la palla al centro , Greco sbaglia a pochi metri di distanza . Dopo pochi minuti , Terlino strattone Ascione , ammonizione per lui . Punizione per il Lione , sulla palla si accinge Maresca, colpo di reni incredibile e strepitosa parata di Avino , la palla rasenta il palo . Con un mancato calcio d’angolo per i lionesi si conclude il primo tempo .

Inizia il secondo tempo , i padroni di casa poco attenti nei minuti iniziali , subiscono incursioni avversarie ma riescono a difendersi . Dopo 5 minuti dalla ripresa , incredibilmente Cacciottolo spreca la palla che può portare i padroni di casa in vantaggio . Il risultato resta sullo 0-0 . Cambi per entrambi le squadre : Granato per Ciociola , Ioio per Schettino , Diallo per Tedeschi . L’ultimo al minuto 66 trova la rete del 1-0 . Partita in discesa per il G.carotenuto che difende il risultato fino allo scadere . Nonostante la sconfitta , il Lioni disponendo di diversi giovani di qualità potrà dire sicuramente la sua nei prossimi match . Ecco le formazioni scese in campo:

POLISPORTIVA LIONI : D’acquino Acka Maresca Asante Campagnuolo Luongo Ciotola Marasco Cacciotolo Greco Ascione

G. CAROTENUTO : Avino Patriciello Capaldo Terlino Latorre Brogna tedeschi Lippiello Esposito Schettino D’acierno