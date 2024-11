Poesie d’Amore di Igea Arnao: L’arte di raccontare l’amore – La nota critica di Salvatore Monetti

La silloge Poesie d’Amore di Igea Arnao si distingue per la sua intensità emotiva e per l’abilità dell’autrice di tradurre l’esperienza amorosa in una forma poetica vibrante e profonda. Con trenta liriche, l’autrice esplora l’amore come una connessione unica tra due esseri, una fusione che va oltre le parole e si fa sentimento puro. La poesia di Igea diventa, così, un rifugio dalle difficoltà e dalle solitudini di un mondo dove l’amore appare spesso come un’assenza dolorosa, ma che qui trova il suo antidoto nel dialogo silenzioso tra due anime che si riconoscono e si cercano.

Monetti, nel suo approfondimento critico, evidenzia l’unicità di questa raccolta, dove l’autrice non si limita a scrivere su un tema universale, ma lo fa attraverso una sensibilità che unisce la liricità tradizionale con una dimensione profondamente personale. L’amore non è descritto in modo astratto, ma è il protagonista di un viaggio intimo, in cui il lettore si riconosce e si ritrova, come se potesse percorrere al fianco dell’autrice i sentieri della sua poetica.

La poesia di Igea Arnao è, infatti, intrisa di quella forza emozionale che rende ogni verso un momento di connessione profonda. Monetti descrive questo gioco tra assenza e presenza, tra il sussurro e il grido silenzioso, come una cifra stilistica che si fa ritmo, creando pause cariche di riflessioni, in un continuo andirivieni di sensazioni.

Un altro elemento di grande rilevanza è il riferimento alla tradizione poetica che Igea porta con sé, da Saffo e Catullo, fino ai poeti moderni del Novecento. Ma la sua voce rimane originale, una fusione tra il passato e l’innovazione che le consente di costruire un linguaggio poetico unico, capace di risuonare con l’intimità di ciascun lettore.

Concludendo, Poesie d’Amore non è solo una raccolta poetica, ma un invito a esplorare l’amore come esperienza universale e personale, alla ricerca di una connessione che ci renda più veri e vivi. La poesia di Igea Arnao è la chiave di un dialogo che non ha bisogno di parole, ma di sguardi, silenzi, e di quel battito che ci unisce tutti, nel profondo.