“Poesia nel Bel Sito. Liriche per le strade”. Oggi, sabato 13 maggio a San Paolo Bel Sito

“Poesia nel bel sito. Liriche per le strade”. Sabato 13 maggio a san paolo bel sito, una mostra e un incontro con la presentazione della nuova edizione di Tutte le poesie (Mondadori) di Quasimodo. In collegamento il figlio del poeta, Alessandro.

Sabato 13 maggio alle ore 17 si inaugura la mostra di testi poetici installati nel centro storico di San Paolo Belsito, promossa dalla Pro Loco. “Poesia nel Bel Sito” è una manifestazione tenutasi per diversi anni, dalla fine degli anni ’90, nel paesino in provincia di Napoli. Diversi poeti italiani inviavano testi inediti che venivano esposti nel corso del paese e nelle piazze. Era associato un Premio Nazionale di poesia, curato da Carlangelo Mauro, con in giuria Milo De Angelis, Luigi Fontanella, Giampiero Neri (scomparso di recente), Plinio Perilli e Antonio Spagnuolo. Diversi e importanti i poeti premiati in quegli anni (tra cui Maurizio Cucchi e Maria Luisa Spaziani) davanti ad un pubblico di studenti e adulti presso l’Hotel Belsito. Era prevista anche una sezione per gli studenti e tanti furono gli alunni del Distretto Scolastico nolano che furono premiati per le loro composizioni. L’evento di quest’anno è dedicato a Salvatore Quasimodo. Verrà presentato la nuova edizione di “Tutte le poesie” (Oscar Baobab Mondadori) di Quasimodo, curato da Carlangelo Mauro, che comprende anche la traduzione dei “Lirici greci”, con 44 poesie giovanili inedite del Siciliano e nuovi apparati di commento del curatore del volume. Lo studioso di San Paolo Bel Sito ha dedicato alcuni volumi anche al Quasimodo giornalista, poco conosciuto, raccogliendo i suoi articoli apparsi negli anni ’60 sulla rubrica “Il falso e il vero verde” sul settimanale Le Ore (1960-1964) e “Colloqui con Quasimodo” sul settimanale “Tempo” (1964-1968). Quest’ultimo volume è stato stampato nel 2012 dalla casa editrice nolana “L’Arca e L’Arco”, divenuta oggi “Disvelare edizioni”.

Nel corso della serata gli alunni dell’Istituto Comprensivo di San Paolo “G. Costantini” leggeranno e commenteranno le poesie di Quasimodo per strada alle ore 17, a seguire alle 18 incontro sul tema “Quasimodo e la fede” nella Chiesa della Congrega, cui parteciperanno i responsabili di diversi enti e associazioni del territorio nolano. Si collegherà da Milano in video conferenza anche Alessandro Quasimodo, attore e regista, figlio del Premio Nobel per la poesia. Intervergono: don Ferdinando Russo (Parroco di San Paolo BelSito); Raffaele Barone (sindaco di San Paolo B.); Vincenzo Settembre (Presidente Pro Loco); Annunziata Muto (Dirigente Scolastico I.C. “G Costantini”); Anna Maria Silvestro (Pres. Fidapa sez. di Nola); Anna Iossa (Dirigente Scolastico Liceo “Medi” – Cicciano); Flora Nappi (Pres. Archeoclub sez. di Nola); Don Luigi Mucerino (Dir. biblioteca San Paolino). Tra gli studenti presenti interverranno Flavia Vecchione e Sofia Nappi (VA linguistico-Liceo Medi”), Alina Vitale (I.C. G. “Costantini”).