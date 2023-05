SOLOFRA. Rapinano motociclista portandogli via la moto

Verso mezzanotte, due persone a bordo di uno scooter hanno fermato un ragazzo alla guida di un enduro, spintonandolo e facendolo cadere, per poi impossessarsi della moto e darsi alla fuga.

È accaduto a Solofra, in via Pastena.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia. Indagini in corso.