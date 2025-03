Piero Marrazzo presenta “Una Storia senza Eroi” ad Avellino: un racconto di vita senza filtri

Si è svolta ieri presso l’ex cinema Eliseo la presentazione del libro di Piero Marrazzo “Una Storia senza Eroi”, il suo racconto di vita. Evento organizzato dalla Casa sulla Roccia, in occasione degli Eventi organizzati per i quarant’anni di attività sul territorio.

La serata è stata presentata e condotta dal giornalista Salvatore Biazzo, che ha introdotto e dialogato con l’autore, con interventi da parte dell’Avv. Innocenzo Massaro. Ad accogliere lo scrittore anche la Sindaca di Avellino Laura Nargi. Introduzione ai lavori da parte della dott.ssa Mariarosaria Famoso. Una sala gremita, con una platea attenta e la serata è andata come un fiume in piena.

Una dura verità, quelle dei più piani narrativi dell’opera, “Piero è un uomo che non le manda a dire, un giornalista, un politico, un padre, un figlio, attraverso questo libro egli riesce a dare un senso ed a recuperare quel papà, a recuperare se stesso, come quello che noi facciamo giornalmente, restituire dignità ai nostri giovani. Joe Marrazzo, il padre dell’autore è stato un giornalista che non lo fermava nessuno, ma che quando doveva parlare della sua vita privata, il disagio lo rendeva impacciato. La Città ci ha abbracciato, un grazie lo esprimo per tutti gli operatori che ogni giorno ci affiancano”. Queste le parole della dott.ssa Famoso che ci ha rilasciato.

Durante la presentazione si è visto un Piero che osservava con attenzione le persone, le scrutava, come soltanto un vero giornalista vecchio stampo è in grado di fare. Poi si libera, come se fosse ancora in quello studio di psicoanalisi dove lui si rivolge per avere dialogo e ed è qui che comincia la narrazione del suo libro. Dialogando con la platea ha detto: “Sono qui per guardarvi negli occhi, perché quando accadde quello scandalo, una certa stampa superficiale volle fortemente costruire una storia cucitami addosso in cui io fossi il colpevole, colpevole a tutti i costi di qualcosa. Posso soltanto dire che io non sono mai stato indagato né processato. Sono per voi e chiamatemi quando volete io ci sarò.

Alla fine il Presidente della struttura di accoglienza “La Casa sulla Roccia”, Prof. Luigi Vitiello, ha ringraziato l’amministrazione comunale per l’ospitalità.

Francesco Di Crescenzo