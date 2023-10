Piano provinciale di dimensionamento scolastico, domani ad Avellino tappa del ciclo di incontri con l’assessore Fortini

Avellino – Piano di dimensionamento scolastico, ciclo di incontri territoriali con l’assessore regionale all’Istruzione, Lucia Fortini.

L’appuntamento è per domani, venerdì 20 ottobre, con inizio alle ore 14.30, presso la Sala Montevergine della sede della Regione Campania di Collina Liguorini. L’iniziativa, voluta dai consiglieri regionali Maurizio Petracca eVincenzo Alaia, vedrà la partecipazione dei sindaci irpini. Invito esteso al dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino, Fiorella Pagliuca, e all’Amministrazione Provinciale di Avellino.

Tre i tavoli che si svolgeranno in successione. Si inizia con l’ambito A1 (Avellino – Forino). A partire dalle ore 15.15 incontro con i rappresentanti dell’ambito A2 (Ariano Irpino) per chiudere, con inizio alle ore 16.00, con l’ambito A3 (Sant’Angelo dei Lombardi). All’incontro parteciperanno le organizzazioni di categoria.

“L’obiettivo – dichiarano i consiglieri regionali Petracca ed Alaia – è quello di poter raccogliere le istanze del territorio per redigere una proposta di piano che sia quanto più aderente alle esigenze delle nostre comunità ed evitare scelte calate dall’alto che spesso peccano di una scarsa conoscenza delle varie realtà su cui vanno ad incidere. Ovviamente non va dimenticato come alla base ci sia una scelta governativa di rivedere i parametri di base del dimensionamento scolastico, ponendo a 900 il numero minimo di i iscritti per far scattare una dirigenza, senza tenere in alcuna considerazione le specificità dei singoli territori, l’incidenza di fenomeni sempre più presenti come quello dello spopolamento, e di fatto penalizzando il Mezzogiorno e le aree interne. La Regione Campania sta portando avanti una battaglia politica contro queste scelte scellerate. Intanto, attraverso l’ascolto dei territori, si sta provando a definire una proposta che tenga conto delle reali esigenze così come saranno espresse dai sindaci e dai dirigenti scolastici”.