Pellegrino Capuano: Il Poeta di Baiano che Illumina le Anime con le Sue Versi

Nel contesto della Giornata Mondiale della Poesia, il talento letterario di Baiano, Pellegrino Capuano, si alza come un faro nella notte, guidando le menti e i cuori attraverso le parole che plasmano emozioni e riflessioni profonde.

Su pragmamagazine.com, il concittadino baianese federiciano si distingue per la sua fervente passione per la poesia contemporanea, la quale, con una maestria innata, egli utilizza come strumento per comunicare messaggi di speranza, solidarietà e consapevolezza sociale. È proprio lui che, con i suoi versi e il suo impegno per il sociale, sottolinea quanto sia importante tendere una mano al prossimo e illuminare il cammino degli altri con la luce della poesia.

Già in passato, Capuano ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della poesia con opere come “Sporca Polverina”, un commovente tributo a un caro amico vittima della droga. Attraverso la sua scrittura, egli riesce a catturare l’essenza dell’umanità, esplorando temi profondi e universali con una sensibilità straordinaria.

La sua nuova raccolta di poesie offre un’anticipazione affascinante delle sue creazioni più recenti. Nei versi intrisi di lirismo e profonda riflessione, Capuano esplora la dualità della vita, dall’incanto del sole alla vitalità del mare, dalle ferite che bruciano nel tempo alla ricerca costante di serenità e significato.

In “Nel sole la calma, nel mare la vita”, Capuano dipinge un quadro di tranquillità e vitalità, invitando il lettore a immergersi nelle profondità dell’esistenza umana. “Bruciano le ferite” evoca un senso di struggente nostalgia e desiderio di guarigione, mentre “Vorrei essere” e “Ti cercherò” esplorano il desiderio universale di conforto, certezza e connessione umana.

Con la sua prosa incisiva e la sua capacità di toccare le corde dell’anima, Pellegrino Capuano continua a ispirare e a illuminare le menti di coloro che si avventurano nei meandri delle sue poesie. La sua presenza nel panorama letterario è un faro di speranza e una testimonianza del potere trasformativo della parola scritta.

Ecco di seguito un’anticipazione delle poesia del suo nuovo lavoro.

Nel sole la calma, nel mare la vita.

Nel sole mi vesto di calma,

mentre il vento mi parla di te.

Tenue è il calore di un raggio di sole,

mentre il mare accarezza un sogno d’amor.

Nel sole la calma, nel mare la vita.

Nel mare mi vesto di vita

mentre la libertà cavalca

onda dopo onda mete infinite.

Nel sole la calma, nel mare la vita.

Bruciano le ferite

Bruciano le ferite nel tempo

l’amaro in bocca per le cose non dette.

Mentre una lacrima solca la pelle,

mi perdo nell’infinito della notte.

Invano cerco il brillio di una stella

che porti luce al buio dell’anima.

Vorrei essere

Vorrei essere quel sorriso dentro al pianto.

Vorrei essere quella certezza dentro al dubbio.

Vorrei essere quella mano dentro le carezze.

Vorrei essere quel lento respiro nell’affanno.

Vorrei essere quell’essere in essere per sempre.

Ti cercherò

Ti cercherò negli sguardi silenti,

ascolterò i tuoi respiri leggeri,

aspetterò una rosa sbocciare.

Ti cercherò nel rumore dei tuoi passi,

in un campo di girasoli

aspetterò il sole calarsi nella notte.

Ti cercherò nei colori di un arcobaleno

e sarai pienezza dei vuoti,

di un tempo passato.