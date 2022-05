PALMA CAMPANIA. Parco Naturale Bosco Crocelle e mountain bike: un binomio vincente con la Crocelle Race Park

In un crescendo di consensi e adesioni, torna a far capolino domenica 8 maggio lo spettacolo della mountain bike a Palma Campania con l’imminente svolgimento della Crocelle Race Park, terza gara del circuito regionale campano X-Country.

Con ritrovo alle 7:30 e la partenza alle 9:30, l’evento avrà luogo domenica nel Parco Naturale Bosco Crocelle e nei terreni adiacenti, il percorso lungo circa 4 chilometri con 130 metri di dislivello e i giri vengono calcolati in base alla categoria di appartenenza.

Un percorso completamente sterrato a tratti tecnico ma nello stile degli organizzatori è fruibile per tutti gli appassionati della cross country pura perché il tracciato non dà tregua. Alcune modifiche l’hanno reso ancora tecnicamente valido e alla portata di piccoli e grandi, oltre a dare uno spessore di qualità in più. Da sottolineare l’attenzione maniacale degli organizzatori verso i punti sensibili del percorso e per i quali sono stati predisposti alcuni accorgimenti di natura tecnica per diminuire il rischio di cadute.

Sono questi gli ultimi giorni per poter aderire a un evento da non perdere per lo spettacolo di gran livello tecnico ma anche come tributo a Pietro Caliendo e a tutto il direttivo della Crocelle Race Team per l’impegno profuso con successo e continuità da alcuni anni a questa parte.

