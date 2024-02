Serino presenta la “Mascarata Serinese Unità”: Conferenza stampa sabato 10 febbraio

Sabato 10 febbraio alle ore 10.30, il Circolo della Stampa di Avellino sarà il palcoscenico della conferenza stampa organizzata dall’amministrazione comunale di Serino per presentare la tanto attesa manifestazione “Mascarata Serinese Unità”. L’evento, in programma martedì 13 febbraio, sarà un’occasione unica per ammirare, sotto la bandiera dell’unificazione, balli, sfilate e maschere tradizionali del carnevale serinese.

Presenti alla conferenza stampa saranno il sindaco Vito Pelosi, l’assessore allo spettacolo Franca Filarmonico e l’assessore alla cultura Carmelina Amoroso. Ad affiancarli, il presidente dell’associazione Rivus, Bruno Ponzio, il presidente dell’associazione Canalese, Donato De Vita, e il segretario dell’associazione Ma.Bi, Nicola Santoro. Durante l’evento, diversi figuranti indosseranno abiti tipici della tradizione e della mascherata serinese, dando un assaggio della magia che avvolgerà il carnevale serinese.

L’unità tra le associazioni Rivus, Canalese e Ma.Bi sarà il filo conduttore di questa edizione, permettendo ai partecipanti di godere di un’esperienza straordinaria che celebra la ricchezza della cultura locale. La “Mascarata Serinese Unità” promette di trasportare i presenti in un mondo di tradizioni, balli e maschere, in un’atmosfera vibrante di festa e allegria.

La conferenza stampa sarà l’occasione perfetta per ottenere dettagli esclusivi sulla manifestazione e per immergersi nell’entusiasmo che caratterizzerà il carnevale serinese.