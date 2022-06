di Gianni Polverino

Arredurse comme a San Paulino, ca dicette ’a messa senza ’a tonaca.

Si dice di persona ridotta all’estremo stato di povertà. Come San Paolino che si ridusse in uno stato di povertà da non avere più neanche la tonaca per celebrare la santa messa.

adsense – Responsive – Post Articolo