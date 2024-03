Nuove opportunità di finanziamento per le PMI italiane nell’era dei canali finanziari non bancari

di Salvatore Guerriero, Presidente Nazionale ed Internazionale della “CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO” e di “GRANDI IMPRESE – INTERNATIONAL”.

Le PICCOLE e MEDIE IMPRESE italiane stanno affrontando sfide senza precedenti nell’accesso alle fonti di finanziamento tradizionali. Tuttavia, grazie all’innovazione nel settore dei servizi finanziari, nuove opportunità si aprono attraverso i canali finanziari non bancari, con alcuni player che guidano il cammino.

In un contesto economico caratterizzato da inflazione persistente, instabilità geopolitica e gli ultimi riflessi della pandemia, le PMI rischiano di essere particolarmente colpite. Tradizionalmente dipendenti dal circuito bancario per l’accesso ai finanziamenti, ora le imprese italiane possono sfruttare soluzioni alternative e complementari per sostenere la loro crescita.

Ad esempio “Azimut Direct”, combinando l’esperienza di un grande asset manager con una profonda conoscenza del settore fintech, si distingue per la sua capacità di offrire consulenza specializzata e strutturare strumenti di debito ed equity per la raccolta di capitali presso investitori qualificati. Grazie a un team di analisti finanziari esperti e all’impiego di tecnologie proprietarie per l’analisi dei dati si posiziona come un partner affidabile per le PMI alla ricerca di finanziamenti.

Da quando ha iniziato la sua attività nel luglio 2021, fino alla fine del 2023, ha concluso con successo operazioni per un valore superiore al miliardo di euro, beneficiando 168 imprese italiane attraverso 218 operazioni.

Il valore aggiunto di questo importante soggetto finanziario risiede anche nella sua solida rete di consulenti professionali distribuiti in tutto il territorio italiano, pronti a offrire supporto personalizzato alle imprese in ogni fase del processo di finanziamento.

In un momento in cui le PMI italiane cercano nuove strade per sostenere la propria crescita, realtà come Azimut Direct si confermano un punto di riferimento nel panorama dei servizi finanziari, offrendo soluzioni innovative e accessibili per le sfide economiche del futuro.