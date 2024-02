STELLANTIS POMIGLIANO: L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PREOCCUPATA PER LE DICHIARAZIONI DI TAVARES

L’Amministrazione Comunale esprime viva preoccupazione riguardo al futuro dello stabilimento Giambattista Vico. Questa situazione non impatta solamente sui lavoratori direttamente coinvolti, ma ha un effetto dominante sull’ecosistema delle piccole e medie imprese locali, pilastri del settore automotive nel nostro territorio.

Ci troviamo di fronte a una potenziale realtà futura che presenta sfide complesse, interessando le dimensioni economiche, sociali e ambientali vitali per il nostro tessuto comunitario. In tale contesto, l’amministrazione comunale si impegna a partecipare proattivamente a ogni livello del processo decisionale. Rivendichiamo il diritto di essere presenti in ogni incontro istituzionale dove si discuterà delle prospettive dello stabilimento Stellantis di Pomigliano e, per estensione, dell’indotto automotive del nostro territorio.

È fondamentale che le decisioni future riflettano le necessità di tutti gli stakeholder coinvolti, dalla forza lavoro alle aziende, passando per la comunità locale fino all’ambiente circostante. Ci dichiariamo pronti a cooperare con i sindacati metalmeccanici, contribuire attivamente e fare quanto in nostro potere per assicurare che le decisioni prese siano sostenibili, equilibrate e tutelino l’occupazione e la prosperità economica della nostra Città.