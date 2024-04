NOLANO. Michele D’Avanzo artista tra i Candidati al Nobel italiano per la Pace .

Michele D’Avanzo, “Il professor Nessuno” che insegna quel non sapere socratico utile alla ricerca e’ candidato al premio CATTEDRALE di Pace. La cerimonia avrà luogo ad Assisi il prossimo 21 Aprile.

Michele D’Avanzo è attualmente docente presso il Liceo E.Medi di Cicciano (NA), pittore che colora i fogli di parole evocative che diventano poesia. Uomo di pace, mediatore tra i dissidenti ed i pacifisti di quel consorzio umano che, per convenzione, si è voluto chiamare società, ma non a caso, egli rifiuta ogni dogmatismo formale e accede alla vita con la sua voglia di sperimentare l’arte che non è solamente di penna o pennello, ma contatto con la natura.

La vita lui la mastica, spesso la digerisce poco alla volta però, riesce nelle sue intenzioni creative, a far partorire anche una foglia della sua inestimabile bellezza.

Immensa la sua dedizione verso i meno forti; i suoi alunni speciali sono spesso i protagonisti principali dei suoi progetti scolastici. L’inclusione con lui diventa linfa vitale di chi sa raccogliere una lacrima e trasformarla in sorriso per un mondo migliore.