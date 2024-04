100 DI QUESTI GIORNI. Nola, frazione Pozzo ceravolo: Benvenuto al mondo, Luciano Nappi: Un fiocco azzurro illumina le vite dei neo genitori Teresa e Vincenzo

Nella mattina di oggi, 16 aprile 2024, la gioia e l’emozione hanno preso casa nella famiglia Nappi con l’arrivo del piccolo Luciano, il tanto atteso primogenito di Teresa e Vincenzo Nappi. Un dolce fiocco azzurro ha sventolato nel vento annunciando la nascita di questo prezioso bambino.

La notizia della sua venuta al mondo ha scatenato un tripudio di congratulazioni e auguri da parte di parenti e amici, ma in particolare da parte delle zie Lucia, Tilde e Nunzia, che non vedono l’ora di coccolare il loro nuovo nipotino. I nonni, Giovanna, Marialuisa e Luciano, sono stati travolti dall’emozione e non vedono l’ora di stringere tra le braccia il piccolo Luciano e coccolarlo con tutto il loro amore.

Questo momento di gioia e felicità segna l’inizio di una nuova avventura per la famiglia Nappi della frazione di Nola, Pozzo ceravolo, che si prepara ad affrontare con amore e dedizione tutte le sfide e le gioie che l’essere genitori porta con sé.

Auguriamo a Teresa e Vincenzo Nappi e al loro piccolo Luciano tutto il meglio per il futuro, fatto di amore, salute e felicità. Che la loro famiglia possa essere sempre colma di gioia e serenità, e che ogni giorno sia illuminato dalla presenza del loro adorato bambino. Auguri speciali e tanti sorrisi per questo nuovo inizio!