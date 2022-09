Nola (Pizzone): Infarto mentre era alla guida dell’auto. Morto 75enne.

Di Felice Sorrentino

A Nola. Precisamente in via Nazionale delle Puglie, località Pizzone, un uomo di 75 anni residente a Mariglianella è stato colto da un malore mentre era alla guida della sua auto, una Ford di colore grigio, mentre transitava da Cimitile verso Nola. Intorno alle 9:40 di questa mattina, l’uomo, sorpreso da un infarto, ha cominciato a perdere il controllo del veicolo, sbandando e andando a urtare un’auto nera parcheggiata ai lati della strada per poi terminare la sua corsa con un impatto frontale contro un muretto.

Per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto la polizia e i sanitari che non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso.