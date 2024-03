NOLA. Più ricicli. Più ti Premi. Al Conad Superstore di Nola arriva l’ecompattatore per il riciclo del Pet

Differenziare la plastica al supermercato fa risparmiare sulla spesa: succede al Conad Superstore di Nola, in via Variante 7bis dove è attiva la macchina ecocompattatrice del Coripet, il Consorzio italiano dei produttori di bottiglie in “Pet”.

Un nuovo progetto che si affianca alla tradizionale raccolta differenziata, in linea con un concetto di sostenibilità teso a promuovere un’economia sempre più circolare.

Scaricando l’app sarà possibile accedere alla macchina “mangia plastica“, inserire le bottiglie, che devono essere vuote, non schiacciate, con tappo, etichetta e codice a barre leggibile e guadagnare punti.

Più sono le bottiglie conferite più punti si accumulano per avere diritto a buoni sconto sulla spesa: una bottiglia vale un punto, e con 200 bottiglie si ha diritto a 3 euro di sconto sulla spesa.

“Da sempre il gruppo Galeotafiore è attento all’ecosostenibiltà ed anche in questo caso siamo il primo supermercato a marchio Conad in Campania a strizzare l’occhio all’ambiente – dichiara Salvatore Vecchione, manager del gruppo Galeotafiore – Con l’attenzione per il cliente che non può mai mancare, oltre a fare bene all’ambiente, rendiamo più leggera anche la spesa tramite dei buoni da spendere all’interno del supermercato”.

“Riciclare non farà solo bene all’ambiente urbano, ma premierà anche i cittadini virtuosi ed aiuterà il comune ad incentivare i livelli di raccolta differenziata – aggiunge Salvatore Albano, referente Coripet Campania – Importante, in questo senso, la collaborazione con i cittadini e con le aziende mettendo sempre al primo posto la tutela del territorio per raggiungere tutti insieme l’obiettivo di una città più pulita, sostenibile, accogliente e quindi più bella”.