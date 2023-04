NOLA. Lettera aperta. La settimana green dell’istituto Leone-Nobile Ricorda la giornata internazionale della terra

L’Istituto Superiore “Leone-Nobile” di Nola ha organizzato per i giorni 16, 17, 19 e 20/05/2023 una riflessione sui temi legati al rispetto ed alla difesa della qualità della vita umana sul nostro pianeta, richiamandosi agli aspetti dell’ambiente naturale, della flora e della fauna, del benessere alimentare legati ai livelli ottimali dell’esistenza di tutti noi.

Prendendo spunto dall’indirizzo agrario presente nell’offerta formativa ed in virtù di un esemplare “Laboratorio di Idroponica” ubicato nella sede centrale di via dei Mille, la Commissione per l’orientamento ed il Collegio Docenti, invitano alunni e docenti delle classi II e III di diverse scuole secondarie di I grado della provincia di Napoli ed Avellino al confronto e con i quali, nell’Aula Magna, potranno acquisire conoscenze ed informazioni sui temi delle nuove tecnologie per le produzioni agricole e validi spunti per una sana e robusta alimentazione.

All’incontro inaugurale del 16/05/2023 hanno già dato certezza della Loro presenza l’Assessore Regionale dott.ssa Lucia Fortini ed il Primo Cittadino di Nola dott. Carlo Buonauro.

Insieme con il Dirigente Scolastico prof. Vincenzo Serpico accoglieranno le scolaresche ed i loro accompagnatori in una concreta immersione negli argomenti.

A tutti sarà garantito il trasporto a carico della Istituzione organizzatrice ed agli alunni partecipanti alla fine di ogni giornata sarà consegnato un piccolo ristoro.

“La scuola è parte integrante di un territorio, che va sviluppato grazie al contributo pratico ed alle idee di tutte le giovani leve”.

Carolina Pacia