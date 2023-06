Festa del Napoli per il terzo scudetto anche a Saviano

Domenica 4 Giugno 2023, dopo la vittoria casalinga sulla Sampdoria per 2 a 0 Il Napoli ha celebrato il terzo scudetto direttamente allo stadio Maradona. La Sampdoria , anche se ultima in classifica, non ha regalato nulla e il Napoli si è imposto con un rigore di Osimhen e un tiro imparabile di Simeone. Gli Azzurri hanno pertanto chiuso la stagione calcistica 2022/23 con 90 punti (28 partite vinte, 6 pareggiate e 4 perse). Osimhen sblocca la partita su rigore, vincendo la classifica cannonieri a quota 26. L’Argentino Simeone la chiede in maniera definitiva con un eurogol e che festeggia esibendo la maglia azzurra n.10 di Maradona. Serata magica di festa che conclude anche l’ultima partita di Spalletti sulla panchina del Napoli. Tanti applausi anche a quagliarellla, attaccante stabiese della Sampdoria. La partita in dieci per l’infortunio del giovane Gaetano alla caviglia (il gol di Simeone è arrivato già con gli azzurri in inferiorità numerica) che poco prima aveva impegnato il portiere Tork dal limite dell’area. Lo stadio esplode di felicità, con canti e fuochi d’artificio. La festa iniziata un mese e mezzo fa, è continuata per tutta la serata. Dopo la partita il Presidente ha premiato il collettivo della squadra con una medaglia, il Sindaco Manfredi, ha elogiato e ringraziato tutti gli azzurri, per il grande apporto meritevole dato alla città. I cori, le canzoni dei 53 mila del Maradona non si sono risparmiati e De Laurentis ha messo in scena un evento raro quasi meraviglioso con un parterre straordinario di ospiti per rendere omaggio al suo primo scudetto in diretta nazionale sulla Rai e sui maxischermi della città e di tutta la provincia. Un elenco impressionante in nome di Napoli: Gigi D’Alessio, Enzo Avitabile, Silvio Orlando, Peppe Iodice, Alessandro Siani, Biagio Izzo, Lina Sastri, Nino D’Angelo, Arisa, Sal da Vinci, Tony Esposito, Tullio De Piscopo, Clementino, Francesco Pierantonio, Nino D’Angelo, e tanti altri. È il momento di una grande rinascita sia economica che turistica e culturale della città, un poco assopita e ansiosa di gloria. E tutto un contorno di applausi ed emozioni che si consolida con un girotondo intorno al povero Gaetano infortunato i festeggiamenti, la gioia e le emozioni percepite dai tifosi si sono diffuse in tutto l’Hinterland napoletano, che si sono organizzate a festeggiare l’evento storico della squadra azzurra: Anche Saviano, nel piazzale De Nicola – Area parcheggio, si è colorato d’azzurro. Tutti insieme a festeggiare il terzo scudetto del Napoli. La festa patrocinata dal Comune di Saviano ed organizzata dai commercianti di zona ha offerto una serata piacevole ed inebriante anche con la partecipazione di Antonio Manganiello, Pino D’Angiò, Tony Molinari e l’ospite straordinario Pampa Sosa. (Pasquale Iannucci)