NOLA. Festival “Le voci di Napoli”, l’avellano Francesco Montuori il più votato dal pubblico. Video

Tra i partecipanti alla VII edizione del Festival “Le voci di Napoli” tenutosi il 9aprile scorso al Teatro Umberto di Nola, organizzato da Angelo Iannelli ha partecipato anche Francesco Montuori che ha ottenuto tanti apprezzamenti ed è stato anche il primo classificato per numeri di voti da parte del pubblico. Francesco Montuori ci ha dichiarato: “Vorrei ringraziare per avermi sostenuto e per aver apprezzato, in particolar modo, il debutto dal vivo del mio brano per la prima volta intitolato ‘Alla mia età’. Il brano é stato musicato dal M° Ciro De Rosa con testo di Enzo Capasso (autore di alcuni testi di Mina e Gigi Finizio). Questo brano narra di un uomo deluso profondamente da una donna che si illude di essere matura. Alla fine la donna del brano resterà come una ragazza sola e lo stesso uomo deluso da schiocco bambino si riprometterà di non tornarci più”.







